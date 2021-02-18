Судьи культового кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" выпустят совместную книгу с рецептами.

Новость о совместном "ребенке" двух популярных шеф-поваров и судей кулинарного проекта "Мастер Шеф" всколыхнула соцсеть инстаграм, ведь парочке Ярославский-Мартыновская поклонники уже давно приписывают роман.

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Кажется, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская решили подогреть слухи о своих отношениях горячим словцом, а точнее публикацией в соцсети инстаграм.

У нас с Вовой будет общий "ребенок"! И "роды" будут партнерскими, – именно с этих слов началась публикация Ольги Мартыновской.

Горячую новость с подтекстом сопровождала соответствующая фотография поваров и небольшое яблоко с надписью "Я тебя люблю".

Казалось бы, поклонники и подписчики Владимира Ярославского и Ольги Мартиновської уже побежали открывать бутылочку шампанского, но прочитав публикацию до конца стало понятно, что судейский тандем решил таким образом пошутить.

На самом деле таким образом Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский решили рассказать, что работают над созданием общего детища – кулинарной книги с рецептами. Ведь читатели и поклонники кулинаров постоянно выпрашивают у них новые рецепты, чтобы угодить им, шеф-повара выпустят книгу.

Мы готовимся к выпуску книги, в которой с радостью поделимся с вами рецептами от меня и Владимира Ярославского, чтобы вы имели возможность готовить по рецептуре, проверенной сразу двумя шефами, – отметила Ольга Мартыновская.

Итак, нам остается ожидать сборник рецептов от судей "Мастер Шеф" и пристально следить за анонсами, о презентации книги.