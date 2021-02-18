Відверте інтерв'ю ресторатора та шеф-кухаря Ектора Ісмаеля Хіменеса-Браво про дитинство, релігію, проблеми у соціумі та з батьками – без таємниць для проєкту #Сильний.

В рамках проєкту #Сильний, що стартував на телеканалі СТБ від шоу "Холостяк" відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про труднощі, що спіткали його в дитинстві, непорозуміння з батьками та важкий шлях до розуміння власної особистості.

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Проєкт #Сильний — це відверта розмова про "ідеального чоловіка" нового часу, котра відбувається проти гендерно зумовлених стереотипів. Адже більшість вважає, що якщо ти відомий, успішний та популярний, тобі не знати, що таке відчай та слабкість.

Першим героєм проєкту став талановитий кухар, ресторатор і суддя Ектор Ісмаель Хіменес-Браво. Які ярлики та стереотипи довелось побороти та пережити відомому кухарю він розповів у відвертому інтерв'ю.

"Успішний, популярний — йому легко говорити, хіба він знав якісь проблеми в житті?", – так думає, мабуть, кожен третій хто знає або стежить за життям відомого шеф-кухаря.

Насамперед хочеться сказати, що коли в нас є стереотипи, то ми обмежуємо себе і тим самим обмежуємо інших людей у тому, як їм треба жити. Треба дозволити особистості поводитись так, як підказує їй серце. Людина повинна вільно виражати себе. Насамперед треба перестати бути критиканами. Ті, хто завжди всіх критикують, вони якраз відштовхуються від стереотипів, — ділиться шеф-кухар.

У інтерв’ю для проєкту #Сильний Ектор Хіменес-Браво розповів про своє ставлення до шаблонного уявлення суспільства про "ідеального чоловіка", не зміг оминути тему дитинства, виховання, щоденного тиску з боку інших і, особливо, завищених очікувань.

Ми вважаємо, що сильний — це наче робот, скеля, кремінь. Спортивний, високий, з сильним глибоким голосом. І з таким поглядом потужним. Я думаю, що це просто стереотип. Сильний чоловік насправді містить багато аспектів. Його робота, його фах, те, як він ставиться до всіх, повага. Сильний чоловік повинен бути поважним. Я думаю, що слабка людина, вона не поважає нікого і її не поважають. Сильний чоловік — це той, який може показувати свої почуття, — зізнається Ектор Хіменес-Браво.

Ресторатор відверто розповів, чому тричі намагався покінчити з життям, до чого тут його стосунки з рідним батьком та як йому вдалося стати сильнішим, про все це дивіться в повному інтерв'ю у відео:

Також проєкт закликав всіх українців приєднатися до боротьби з гендерно зумовленими стереотипами, ділитися своїми історіями під хештегами #Сильний та #СильнаЯ.