На 91-й день российско-украинской войны, украинская кондитерша Елизавета Глинская рассказала об возмутительных сообщениях, поступающих ей в социальные сети от пользователей.
Читайте также: Клопотенко выступил на экономическом форуме в Давосе и рассказал, почему Украина не Россия
Девушка не понимает, как можно быть слепыми, утверждать, что все разрушения городов, убийства мирного населения – это фейк и постановка.
Нас убиваюсь, разрушают наши города и нашу жизнь. А я все еще получаю в личное письмо "Это все не правда! Постановка, фейк... этого не может быть! вы видели сами?". Видела. Видела Ирпень, и Бучу,
– отметила Глинская.
Кондитерша показала жуткие кадры разрушенного города Ирпень и Бучи. Девушка не скрывает, что видела их своими глазами, а сколько еще нам придется увидеть и почувствовать?!
Я плачу от боли, я вздрагиваю от громких звуков, когда слышу сирену, я молюсь за своих близких, и людей, защищающих меня! И, как и 90 дней назад, я верю в нашу победу! Чувствую нашу силу, несгибаемость! Берегите себя, не теряйте веру! Слава Украине,
– добавила Елизавета.
Несмотря на страх и переживание, девушка не теряет веру и призывает всех украинцев молиться и верить в нашу победу.
Жуткие кадры разрушенного Ирпеня и Бучи, опубликованные Лизой Глинской:
Напомним вам, что Елизавета Глинская вместе с коллегами Владимиром Ярославским и Олей Мартыновской продают электронные версии своих кулинарных книг, а всю прибыль передают детской больнице "Охматдет". Если вы интересуетесь кулинарией, обязательно воспользуйтесь шансом приобрести культовые книги украинских кулинаров.
Текст публикации Лизы Глинской:
91 день нашего общего горя.
Война продолжается.. все дни слились в один длинный.
россия продолжает жестоко убивать мирное население, наших детей, женщин, пожилых людей. ни в чем невинных людей.
Нас убиваюсь, разрушают наши города и нашу жизнь.
А я все еще получаю в личное письмо «Это все не правда! Постановка, фейк. этого не может быть! вы видели сами?»
Видела. Видела г.Ирпень, и Бучу.
а сколько мы еще не видели, сколько нам придется еще увидеть и почувствовать.
сколько
ненависти, жестокости этого «русского мира».
Я плачу от боли, я вздрагиваю от громких звуков, когда слышу сирену, я молюсь за своих близких, и людей, защищающих меня!
И, как и 90 дней назад, я верю в нашу победу! Чувствую нашу силу, несгибаемость!
Берегите себя, не теряйте веру!
Слава Украине!