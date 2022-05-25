На 91-й день российско-украинской войны, украинская кондитерша Елизавета Глинская рассказала об возмутительных сообщениях, поступающих ей в социальные сети от пользователей.

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Девушка не понимает, как можно быть слепыми, утверждать, что все разрушения городов, убийства мирного населения – это фейк и постановка.

Нас убиваюсь, разрушают наши города и нашу жизнь. А я все еще получаю в личное письмо "Это все не правда! Постановка, фейк... этого не может быть! вы видели сами?". Видела. Видела Ирпень, и Бучу,

– отметила Глинская.

Кондитерша показала жуткие кадры разрушенного города Ирпень и Бучи. Девушка не скрывает, что видела их своими глазами, а сколько еще нам придется увидеть и почувствовать?!

Я плачу от боли, я вздрагиваю от громких звуков, когда слышу сирену, я молюсь за своих близких, и людей, защищающих меня! И, как и 90 дней назад, я верю в нашу победу! Чувствую нашу силу, несгибаемость! Берегите себя, не теряйте веру! Слава Украине,

– добавила Елизавета.

Несмотря на страх и переживание, девушка не теряет веру и призывает всех украинцев молиться и верить в нашу победу.

Жуткие кадры разрушенного Ирпеня и Бучи, опубликованные Лизой Глинской:

Напомним вам, что Елизавета Глинская вместе с коллегами Владимиром Ярославским и Олей Мартыновской продают электронные версии своих кулинарных книг, а всю прибыль передают детской больнице "Охматдет". Если вы интересуетесь кулинарией, обязательно воспользуйтесь шансом приобрести культовые книги украинских кулинаров.

Текст публикации Лизы Глинской:

91 день нашего общего горя.

Война продолжается.. все дни слились в один длинный.

россия продолжает жестоко убивать мирное население, наших детей, женщин, пожилых людей. ни в чем невинных людей.

Нас убиваюсь, разрушают наши города и нашу жизнь.

А я все еще получаю в личное письмо «Это все не правда! Постановка, фейк. этого не может быть! вы видели сами?»

Видела. Видела г.Ирпень, и Бучу.

а сколько мы еще не видели, сколько нам придется еще увидеть и почувствовать.

сколько

ненависти, жестокости этого «русского мира».

Я плачу от боли, я вздрагиваю от громких звуков, когда слышу сирену, я молюсь за своих близких, и людей, защищающих меня!

И, как и 90 дней назад, я верю в нашу победу! Чувствую нашу силу, несгибаемость!

Берегите себя, не теряйте веру!

Слава Украине!