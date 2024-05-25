Можно готовить каждый день – не надоест: ленивая запеканка, которую все просто обожают
Источник:noviydoctor
Запеканки всегда пользуются особой популярностью у хозяек. Готовить их несложно, а накормить можно всю семью.
Овощная запеканка с сыром не надоедает никому, какие бы блюда не любила ваша семья. А ее главный козырь – невероятная простота приготовления.
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Для приготовления этой запеканки нужны кабачки и другие привычные ингредиенты, которые точно есть в вашем холодильнике. Немножко старания – и вкусное блюдо уже на вашем столе.
Рецепт кабачковой запеканки с сыром
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 небольших кабачка;
– 2 луковицы;
– 8 яиц;
– 3 столовые ложки сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– треть стакана густых сливок;
– 1,5 стакана тертого сыра;
– пучок зелени по желанию.
Приготовление:
- Овощи моем и нарезаем, зелень мелко шинкуем. Кабачки натираем или измельчаем в комбайне.
- Кабачки отжимаем.
- на сковородке топим масло, добавляем лук, кабачок и солим. Готовим 7 – 8 минут, кабачки должны быть мягкие и готовые.
- В отдельную миску вбиваем яйца, смешиваем со сливками, солим и перчим. Взбиваем до однородного состояния.
- В яичную смесь добавляем кабачки, зелень и сыр, хорошо перемешиваем.
- Выливаем смесь в сковородку и ставим запекаться на 25 минут при 170 градусах. Верх запеканки должен застыть.
- Даем блюду 5 – 10 минут отдохнуть, после чего нарезаем и подаем к столу.
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