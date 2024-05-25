Овощная запеканка с сыром не надоедает никому, какие бы блюда не любила ваша семья. А ее главный козырь – невероятная простота приготовления.

Читайте также Пора солить щавель: нужно ли добавлять соль – борщ зимой будет невероятный

Для приготовления этой запеканки нужны кабачки и другие привычные ингредиенты, которые точно есть в вашем холодильнике. Немножко старания – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

Рецепт кабачковой запеканки с сыром

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты: – 2 небольших кабачка;

– 2 луковицы;

– 8 яиц;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– треть стакана густых сливок;

– 1,5 стакана тертого сыра;

– пучок зелени по желанию.

Приготовление:

Овощи моем и нарезаем, зелень мелко шинкуем. Кабачки натираем или измельчаем в комбайне. Кабачки отжимаем. на сковородке топим масло, добавляем лук, кабачок и солим. Готовим 7 – 8 минут, кабачки должны быть мягкие и готовые. В отдельную миску вбиваем яйца, смешиваем со сливками, солим и перчим. Взбиваем до однородного состояния. В яичную смесь добавляем кабачки, зелень и сыр, хорошо перемешиваем. Выливаем смесь в сковородку и ставим запекаться на 25 минут при 170 градусах. Верх запеканки должен застыть. Даем блюду 5 – 10 минут отдохнуть, после чего нарезаем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Легко и вкусно: готовим сырники в духовке по рецепту Лилии Цвит.