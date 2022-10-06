Только представьте, мягкое печеное яблоко, хрустящая корочка, ароматная корица – такая домашняя выпечка станет не только приятным и вкусным сюрпризом для родных, но и украшением стола.

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Для этого рецепта подойдут любые сорта яблок, а тесто можно приобрести уже готовое.

Рецепт яблочных колец

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– 2 больших яблока;

– 250 граммов слоеного теста;

– 1 куриное яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 5 грамм молотой корицы.

Приготовление:

Моем и чистим яблоки от кожуры. Нарезаем их кольцами толщиной 1,5 – 2 сантиметра и вырезаем сердцевину.

Раскатываем слоеное тесто толщиной 2 миллиметра и нарезаем на полоски шириной около 1,5 сантиметра.

Вращаем яблоки полосками теста, кладем кольца на лист с пергаментом и смазываем взбитым яйцом.

Соединяем сахар с корицей и погружаем в них кольца.

Выпекаем сладкое в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Приятного тебе аппетита!