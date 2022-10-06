Только представьте, мягкое печеное яблоко, хрустящая корочка, ароматная корица – такая домашняя выпечка станет не только приятным и вкусным сюрпризом для родных, но и украшением стола.
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Для этого рецепта подойдут любые сорта яблок, а тесто можно приобрести уже готовое.
Рецепт яблочных колец
- Время: 60 минут
- Порции: 6 штук
Приготовление:
- Моем и чистим яблоки от кожуры. Нарезаем их кольцами толщиной 1,5 – 2 сантиметра и вырезаем сердцевину.
- Раскатываем слоеное тесто толщиной 2 миллиметра и нарезаем на полоски шириной около 1,5 сантиметра.
- Вращаем яблоки полосками теста, кладем кольца на лист с пергаментом и смазываем взбитым яйцом.
- Соединяем сахар с корицей и погружаем в них кольца.
- Выпекаем сладкое в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Приятного тебе аппетита!