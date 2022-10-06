Только представьте, мягкое печеное яблоко, хрустящая корочка, ароматная корица – такая домашняя выпечка станет не только приятным и вкусным сюрпризом для родных, но и украшением стола.

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Для этого рецепта подойдут любые сорта яблок, а тесто можно приобрести уже готовое.

Рецепт яблочных колец

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 штук

Приготовление:

  • Моем и чистим яблоки от кожуры. Нарезаем их кольцами толщиной 1,5 – 2 сантиметра и вырезаем сердцевину.
  • Раскатываем слоеное тесто толщиной 2 миллиметра и нарезаем на полоски шириной около 1,5 сантиметра.
  • Вращаем яблоки полосками теста, кладем кольца на лист с пергаментом и смазываем взбитым яйцом.
  • Соединяем сахар с корицей и погружаем в них кольца.
  • Выпекаем сладкое в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Приятного тебе аппетита!