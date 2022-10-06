Тільки уявіть, м’яке печене яблуко, хрумка скоринка, ароматна кориця – така домашня випічка стане не тільки приємним і смачним сюрпризом для рідних, а й окрасою столу.

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Для цього рецепту підійдуть будь-які сорти яблук, а тісто можна придбати вже готове.

Рецепт яблучних кілець

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 2 великі яблука;

– 250 грамів листкового тіста;

– 1 куряче яйце;

– 50 грамів цукру;

– 5 грамів меленої кориці.

Приготування:

Миємо та чистимо яблука від шкірки. Нарізаємо їх кільцями завтовшки 1,5 – 2 сантиметри і вирізаємо серцевину.

Розкочуємо листкове тісто завтовшки 2 міліметри і нарізаємо на смужки шириною близько 1,5 сантиметри.

Обертаємо яблука смужками тіста, кладемо кільця на лист з пергаментом і змащуємо збитим яйцем.

Поєднуємо цукор з корицею і занурюємо в них кільця.

Випікаємо солодке у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

Смачного!