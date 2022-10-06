Тільки уявіть, м’яке печене яблуко, хрумка скоринка, ароматна кориця – така домашня випічка стане не тільки приємним і смачним сюрпризом для рідних, а й окрасою столу.
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Для цього рецепту підійдуть будь-які сорти яблук, а тісто можна придбати вже готове.
Рецепт яблучних кілець
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 штук
Приготування:
- Миємо та чистимо яблука від шкірки. Нарізаємо їх кільцями завтовшки 1,5 – 2 сантиметри і вирізаємо серцевину.
- Розкочуємо листкове тісто завтовшки 2 міліметри і нарізаємо на смужки шириною близько 1,5 сантиметри.
- Обертаємо яблука смужками тіста, кладемо кільця на лист з пергаментом і змащуємо збитим яйцем.
- Поєднуємо цукор з корицею і занурюємо в них кільця.
- Випікаємо солодке у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
Смачного!