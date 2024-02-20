Вы забудете о шарлотке и штруделе: рецепт идеального яблочного пирога из теста фило
20 февраля 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Если хотите яблочного пирога, не спешите готовить шарлотку. Попробуйте использовать тесто фило.
Это будет намного удобнее. Ведь оно уже готово и ничего не надо замешивать.
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Яблочный пирог с тестом фило
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 400 граммов теста фило;
– 150 граммов сливочного масла;
– 2 – 3 яблока;
– 300 миллилитров молока или сливок;
– 100 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– цедра лимона;
– корица.
Приготовление:
- Один лист теста фило комнатной температуры смажьте маслом. Положите его в форму для выпекания. Так же положите еще один или два смазанных листа – все зависит от диаметра вашей формы. Все дно должно быть закрыто.
- Смажьте еще один лист теста маслом и сверните его в гармошку. Так же сделайте еще с одним. Положите две гармошки друг на друга и сверните их по спирали.
- Положите спираль в центр формы для выпекания. Повторите так же с оставшимся тестом, поместив все вокруг центральной спирали.
- Положите тонкие пластинки яблок между слоями теста.
- Смешайте молоко, яйца, сахар и ванильный экстракт. Вылейте смесь на тесто. По желанию можно добавить корицу и натертую цедру лимона.
- Выпекайте примерно 40 минут, пока тесто не станет золотистым. Подавайте с мороженым, медом или кленовым сиропом