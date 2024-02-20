Це буде набагато зручніше. Адже воно вже готове і нічого не треба замішувати.
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Яблучний пиріг з тістом філо
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Один лист тіста філо кімнатної температури змажте маслом. Покладіть його у форму для випікання. Так само покладіть ще один або два змащені листи – все залежить від діаметру вашої форми. Усе дно має бути закрите.
- Змастіть ще один лист тіста маслом та згорніть його в гармошку. Так само зробіть ще з одним. Покладіть дві гармошки одна на одну і скрутіть їх по спіралі.
- Покладіть спіраль в центр форми для випікання. Повторіть так само з рештою тіста, помістивши все навколо центральної спіралі.
- Покладіть тонкі пластинки яблук між шарами тіста.
- Змішайте молоко, яйця, цукор та ванільний екстракт. Вилийте суміш на тісто. За бажанням можна додати корицю та натерту цедру лимона.
- Випікайте приблизно 40 хвилин, поки тісто не стане золотистим. Подавайте з морозивом, медом або кленовим сиропом