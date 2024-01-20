Его аромат сводит с ума: оригинальный яблочный пирог от Джейми Оливера
20 января 2024, 15:52Читати новину українською
Источник:УНИАН
Выходные – отличное время для приготовления вкусной выпечки. Воспользуйтесь этим рецептом Джейми Оливера – вы точно будете довольны.
Яблочный пирог-крамбл можно легко приготовить дома. Гранола придаст ему приятную хрусткость.
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Яблочный пирог от Джейми Оливера
- Время: 55 минут
- Порций: 4
– 800 граммов яблок;
– 4 чайные ложки сахарной пудры;
– 100 граммов замороженных ягод;
– 20 граммов холодного сливочного масла;
– 50 граммов муки;
– 75 граммов гранолы.
Приготовление:
- Очистьте яблоки от кожицы и сердцевины. Нарежьте их кусочками, после чего уложите в кастрюлю вместе с сахаром. Варите на медленном огне, периодически помешивая, 10 минут или пока яблоки чуть-чуть не размягчатся.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте замороженные ягоды и дайте немного остыть.
- Тем временем нарежьте масло кубиками и добавьте к нему муку. Разотрите пальцами, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари, после чего добавьте гранолу.
- Переложите фруктовую смесь в форму для запекания и посыпьте поверх мучной. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке от 25 до 30 минут. Готовый пирог будет золотистым и хрустящим.