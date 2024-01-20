Яблучний пиріг-крамбл можна легко приготувати вдома. Гранола додасть йому приємної хрумкості.

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Яблучний пиріг від Джеймі Олівера

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте яблука від шкірки та серцевини. Наріжте їх шматочками, після чого покладіть в каструлю разом із цукром. Варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, 10 хвилин або поки яблука трохи не розм'якшаться.
  2. Зніміть каструлю з вогню, додайте заморожені ягоди й дайте трохи охолонути.
  3. Тим часом наріжте масло кубиками та додайте до нього борошно. Розітріть пальцями, поки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі, після чого додайте гранолу.
  4. Перекладіть фруктову суміш у форму для запікання та посипте поверх борошняною. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці від 25 до 30 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим та хрумким.