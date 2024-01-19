Мало кто знает, но уксус в тесто можно и нужно давать. Если правильно соблюсти пропорции, то тесто получится легким, воздушным и пышным.

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Рецепт пышных пирожков в духовке

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 20

Ингредиенты:

– 2 стакана теплого молока;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 яйца;

– 10 граммов дрожжей;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– четверть стакана подсолнечного масла;

– 50 граммов масла;

– 1 столовая ложка уксуса 9%;

– 5 стаканов муки;

– желток.

Приготовление:

Два стакана теплого молока вылейте в миску. Всыпьте дрожжи, перемешайте венчиком до полного растворения. Далее добавьте соль, сахар, растительное масло, 2 яйца и разрыхлитель. Взбивайте еще 3 – 5 минут. Всыпьте муку и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте масло, уксус и снова замесите. Готовое тесто будет мягким и эластичным. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 40 минут. Уберите пленку и снова замесите тесто. Отщипните несколько кусочков-шариков, выложите их на противень, смазанный маслом. Накройте плёнкой и оставьте на 30 минут. После этого смажьте пирожки взбитым желтком с молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов 30 – 35 минут.

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