Вкуснее, чем в лучшей кондитерской: готовим идеальный штрудель

Пожалуй, нет лучшего десерта, чем яблочный штрудель с шариком мороженого. Узнайте, как его правильно испечь.

Это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Яблочный штрудель

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

– 150 граммов муки;– 75 миллилитров теплой воды;– 15 миллилитров масла;– 1,5 грамма соли;– 1 желток.– 1 килограмм яблок;– 50 граммов панировочных сухарей;– 60 граммов сахара;– корица по вкусу;– 60 граммов масла.

Смотрите, как приготовить штрудель: видео

Приготовление: