Вкуснее, чем в лучшей кондитерской: готовим идеальный штрудель
5 июля 2024, 23:50Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Пожалуй, нет лучшего десерта, чем яблочный штрудель с шариком мороженого. Узнайте, как его правильно испечь.
Это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
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Яблочный штрудель
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 150 граммов муки;
– 75 миллилитров теплой воды;
– 15 миллилитров масла;
– 1,5 грамма соли;
– 1 желток.
Начинка:
– 1 килограмм яблок;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– 60 граммов сахара;
– корица по вкусу;
– 60 граммов масла.
Смотрите, как приготовить штрудель: видео
Приготовление:
- К просеянной муке добавьте соль и влейте теплую воду. Добавьте желток и растительное масло.
- Замесите тесто. Вымешивайте примерно 10 – 15 минут. Оставьте на один час при комнатной температуре.
- Тем временем яблоки очистите от кожуры и нарежьте слайсами.
- Тесто тонко раскатайте на притрушенной мукой поверхности, чтобы оно аж просвечивалось.
- Кухонное полотенце притрусите мукой и выложите на него тесто. Растяните тесто из центра к краям.
- Смажьте растопленным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Далее добавьте начинку по всему периметру теста.
- Посыпьте яблоки сахаром и корицей. Начните закручивать рулет с помощью полотенца.
- Защипните края, смажьте маслом и посыпьте сахаром или миндальными хлопьями. Отправьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35 – 45 минут.