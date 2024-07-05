Это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.
Стоит попробовать В магазине такого не купишь: готовим роскошный малиновый сорбет за 15 минут
Яблочный штрудель
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Смотрите, как приготовить штрудель: видео
Приготовление:
- К просеянной муке добавьте соль и влейте теплую воду. Добавьте желток и растительное масло.
- Замесите тесто. Вымешивайте примерно 10 – 15 минут. Оставьте на один час при комнатной температуре.
- Тем временем яблоки очистите от кожуры и нарежьте слайсами.
- Тесто тонко раскатайте на притрушенной мукой поверхности, чтобы оно аж просвечивалось.
- Кухонное полотенце притрусите мукой и выложите на него тесто. Растяните тесто из центра к краям.
- Смажьте растопленным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Далее добавьте начинку по всему периметру теста.
- Посыпьте яблоки сахаром и корицей. Начните закручивать рулет с помощью полотенца.
- Защипните края, смажьте маслом и посыпьте сахаром или миндальными хлопьями. Отправьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35 – 45 минут.