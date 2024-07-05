Это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Яблочный штрудель

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 150 граммов муки;

– 75 миллилитров теплой воды;

– 15 миллилитров масла;

– 1,5 грамма соли;

– 1 желток.

Начинка:

– 1 килограмм яблок;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 60 граммов сахара;

– корица по вкусу;

– 60 граммов масла.

Смотрите, как приготовить штрудель: видео

Приготовление:

К просеянной муке добавьте соль и влейте теплую воду. Добавьте желток и растительное масло. Замесите тесто. Вымешивайте примерно 10 – 15 минут. Оставьте на один час при комнатной температуре. Тем временем яблоки очистите от кожуры и нарежьте слайсами. Тесто тонко раскатайте на притрушенной мукой поверхности, чтобы оно аж просвечивалось. Кухонное полотенце притрусите мукой и выложите на него тесто. Растяните тесто из центра к краям. Смажьте растопленным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Далее добавьте начинку по всему периметру теста. Посыпьте яблоки сахаром и корицей. Начните закручивать рулет с помощью полотенца. Защипните края, смажьте маслом и посыпьте сахаром или миндальными хлопьями. Отправьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 35 – 45 минут.

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