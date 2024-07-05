Це зовсім не так важко, як здається на перший погляд. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Яблучний штрудель

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 150 грамів борошна;

– 75 мілілітрів теплої води;

– 15 мілілітрів олії;

– 1,5 грама солі;

– 1 жовток.

Начинка:

– 1 кілограм яблук;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– 60 грамів цукру;

– кориця до смаку;

– 60 грамів масла.

Дивіться, як приготувати штрудель: відео

Приготування:

До просіяного борошна додайте сіль і влийте теплу воду. Додайте жовток і олію. Замісіть тісто. Вимішуйте приблизно 10 – 15 хвилин. Залиште на одну годину при кімнатній температурі. Тим часом яблука очистьте від шкірки та наріжте слайсами. Тісто тонко розкачайте на притрушеній борошном поверхні, щоб воно аж просвічувалося. Кухонний рушник притрусіть борошном і викладіть на нього тісто. Розтягніть тісто з центру до країв. Змастіть розтопленим маслом і посипте панірувальними сухарями. Далі додайте начинку по всьому периметру тіста. Посипте яблука цукром і корицею. Почніть закручувати рулет за допомогою рушника. Защипніть краї, змастіть маслом і посипте цукром або мигдалевими пластівцями. Відправте випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 35 – 45 хвилин.

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