Быстро и вкусно: рецепт печеных яблок для тех, кто всегда спешит
7 января 2024, 20:09Читати новину українською
Источник:Simply recipes
Яблоки – популярный в Украине фрукт, который есть в каждом холодильнике. Удивите близких приготовленным десертом, где гармонично сочетаются аромат меда, хрусткость орехов и нежность печеных яблок.
Печеные яблоки – вкусный и быстрый способ насладиться простым, но аппетитным десертом. Его без труда приготовит каждый, без оглядки на кулинарный бекграунд. Этот рецепт создаст освежающий и ароматный десерт, идеален как для семейного обеда, так и для особых случаев.
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Рецепт печеных яблок
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 4 яблока;
– 3 – 4 столовые ложки меда;
– пол чайной ложки корицы;
– полчайной ложки ванильного сахара;
– пол стакана орехов (по вашему выбору: орехи, миндаль, грецкие орехи);
– 2 столовые ложки сливочного или растопленного кокосового масла.
Приготовление:
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Яблоки вымойте, оторвите кольцом верхушку и с помощью ложки удалите сердцевину.
- В миске растопите мед, добавьте корицу и ваниль, а затем орехи (нарезанные или мелко измельченные).
- В получившуюся массу добавьте сливочное масло (или растопленное кокосовое масло) и хорошо перемешайте.
- Каждое яблоко наполните полученной смесью, равномерно распределяя орехи и мед внутри яблока.
- Разместите яблоки на противне, покрытом бумагой для выпечки.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока яблоки станут мягкими и золотистыми.
- Выньте из духовки, дайте немного остыть перед подачей.