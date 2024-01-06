Бульон из кролика – изящное и непревзойденное в своей вкусовой палитре блюдо. Есть простой и быстрый рецепт его приготовления, точно заслуживающий место в арсенале каждой хозяйки.
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Бульон из кролика
- Время: 1 час
- Порций: 4
Это очень вкусно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Налейте 4 литра воды в большую кастрюлю.
- Добавьте промытое мясо и душистый перец, а также лавровый лист.
- Варите все 20 минут.
- Очистите морковь, петрушку и сельдерей и нарежьте их помельче.
- Поместите в кастрюлю с остальными ингредиентами.
- Очистите лук и добавьте к другим ингредиентам.
- Добавьте петрушку.
- Варите суп 1,5 часа.
- Бульон приправьте солью, перцем.
- Подавайте готовый суп с любимыми добавками.