Замоченная на ночь сельдь получится пикантной, но не очень соленой. Есть несколько уловок, которые помогут превратить эту банальную рыбу в совершенное блюдо.

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Для чего замачивать сельдь

Ответ очень прост: чтобы они не были солеными и жесткими. Маринад не только придает вкусу, но и делает сельдь более насыщенной и ароматной. Также маринование помогает уменьшить или приглушить характерный запах сельди, который может быть очень интенсивным.

В чем мариновать рыбу

Часто селедку замачивают в воде с добавлением специи, однако можно выбрать другие опции. Вот несколько из них:

Газированная вода с лимонным соком – благодаря кислому вкусу сельди будут иметь более нежный вкус.

Слегка подсоленная вода – такой способ придаст рыбе характерный, остро-солоноватый вкус.

Яблочный уксус + сахар + специи – отличное решение перед приготовлением острой сельди, но не переусердствуйте с уксусом.

Холодное молоко – она придаст сельди тонкий, слегка маслянистый вкус и сделает их не такими солеными.

Пиво – литр напитка вскипятите с солью и специями, залейте этой смесью сельди и оставьте на 24 часа.

Вино – прокипятите вино с уксусом и специями в течение пяти минут и залейте рыбу.

Замачивание сельди в маринаде – это отличный способ повысить качество и вкус рыбы.

Еще один вкусный вариант: как быстро замариновать сельдь.