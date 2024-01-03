Замоченная на ночь сельдь получится пикантной, но не очень соленой. Есть несколько уловок, которые помогут превратить эту банальную рыбу в совершенное блюдо.
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Для чего замачивать сельдь
Ответ очень прост: чтобы они не были солеными и жесткими. Маринад не только придает вкусу, но и делает сельдь более насыщенной и ароматной. Также маринование помогает уменьшить или приглушить характерный запах сельди, который может быть очень интенсивным.
В чем мариновать рыбу
Часто селедку замачивают в воде с добавлением специи, однако можно выбрать другие опции. Вот несколько из них:
Замачивание сельди в маринаде – это отличный способ повысить качество и вкус рыбы.