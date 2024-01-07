Печені яблука – це смачний та швидкий спосіб насолодитися простим, але апетитним десертом. Його без зусиль приготує кожен, без огляду на кулінарний бекграунд. Цей рецепт створить освіжаючий і ароматний десерт, ідеальний як для сімейного обіду, так і для особливих випадків.

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Рецепт печених яблук

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
  2. Яблука вимийте, відірвіть кільцям верхівку і за допомогою ложки видаліть серцевину.
  3. У мисці розтопіть мед, додайте корицю і ваніль, а потім горіхи (нарізані або дрібно подрібнені).
  4. В отриману масу додайте вершкове масло (або розтоплене кокосове масло) і добре перемішайте.
  5. Кожне яблуко наповніть отриманою сумішшю, рівномірно розподіляючи горіхи і мед всередині яблука.
  6. Розмістіть яблука на деко, покритому папером для випічки.
  7. Випікайте в попередньо розігрітій духовці приблизно 25 – 30 хвилин або до того часу, поки яблука стануть м'якими і золотистими.
  8. Вийміть із духовки, дайте трішки охолонути перед подачею.