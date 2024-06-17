Также розовое варенье прекрасно подходит для наполнения пончиков. Оно точно понравится вашим близким.
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Розовое варенье
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте воду или несладкий сок с лепестками роз в кастрюле. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Кипятите, не накрывая, 5 минут, после чего снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.
- Добавьте пектин. Снова доведите до кипения, постоянно помешивая. Добавьте сахар, дайте смеси закипеть и кипятите 1 минуту.
- Снимите с огня, быстро снимите пену, добавьте лимонный сок и розовую воду. Разлейте в продезинфицированные банки и дайте застыть. Храните варенье из роз в холодильнике до одного месяца.