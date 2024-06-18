Идеальный рецепт, когда нет света: готовим воздушный десерт без выпекания

18 июня 2024, 17:58
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Источник:

yuliia.senych

Этот десерт можно приготовить даже без электроэнергии. Он получится воздушным и очень нежным.

Вместо коржа будет печенье. Обязательно попробуйте – вкус вас приятно удивит.

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Ягодный десерт без выпекания

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов песочного печенья;
– 400 граммов сметаны;
– 3 столовые ложки сгущенного молока;
– 3 столовые ложки белого мороженого;
– любимые ягоды по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить этот десерт

Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку и выложите на дно формы толщиной примерно 1 сантиметр.
  2. Для крема соедините сметану, сгущенное молоко и растаявшее мороженое. Хорошо перемешайте и выложите на слой печенья.
  3. Сверху на крем положите любимые ягоды.
  4. Посыпьте снова слоем печенья и повторите действия – печенье, крем, ягоды. Сверху пирог посыпьте остатком печенья и по желанию задекорируйте.
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Автор: Ольга Котів