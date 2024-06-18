Идеальный рецепт, когда нет света: готовим воздушный десерт без выпекания
18 июня 2024, 17:58Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Этот десерт можно приготовить даже без электроэнергии. Он получится воздушным и очень нежным.
Вместо коржа будет печенье. Обязательно попробуйте – вкус вас приятно удивит.
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Ягодный десерт без выпекания
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 500 граммов песочного печенья;
– 400 граммов сметаны;
– 3 столовые ложки сгущенного молока;
– 3 столовые ложки белого мороженого;
– любимые ягоды по вкусу.
Смотрите видео, как приготовить этот десерт
Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку и выложите на дно формы толщиной примерно 1 сантиметр.
- Для крема соедините сметану, сгущенное молоко и растаявшее мороженое. Хорошо перемешайте и выложите на слой печенья.
- Сверху на крем положите любимые ягоды.
- Посыпьте снова слоем печенья и повторите действия – печенье, крем, ягоды. Сверху пирог посыпьте остатком печенья и по желанию задекорируйте.