Замість коржа буде печиво. Обов'язково спробуйте – смак вас приємно здивує.
Варто спробувати Десерт, гідний королівського столу: готуємо сирник з вишнями за рецептом Лілії Цвіт
Ягідний десерт без випікання
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- ️Печиво подрібніть у крихту і викладіть на дно форми товщиною приблизно 1 сантиметр.
- Для крему з'єднайте сметану, згущене молоко і розтале морозиво. Добре перемішайте та викладіть на шар печива.
- Зверху на крем покладіть улюблені ягоди.
- Посипте знову шаром печива і повторіть дії – печиво, крем, ягоди. Зверху пиріг посипте залишком печива і за бажанням задекоруйте.