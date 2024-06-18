Замість коржа буде печиво. Обов'язково спробуйте – смак вас приємно здивує.

Варто спробувати Десерт, гідний королівського столу: готуємо сирник з вишнями за рецептом Лілії Цвіт

Ягідний десерт без випікання

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. ️Печиво подрібніть у крихту і викладіть на дно форми товщиною приблизно 1 сантиметр.
  2. Для крему з'єднайте сметану, згущене молоко і розтале морозиво. Добре перемішайте та викладіть на шар печива.
  3. Зверху на крем покладіть улюблені ягоди.
  4. Посипте знову шаром печива і повторіть дії – печиво, крем, ягоди. Зверху пиріг посипте залишком печива і за бажанням задекоруйте.