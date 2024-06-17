Мак также добавит десерту изюминки. Такой сырник вполне достоин праздничного стола.
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Сырник с вишнями
- Время: 50 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Масло растопите масло растопите. В блендере измельчите любое печенье, влейте масло и перемешайте рукой. Выложите массу на дно формы, сделайте бортики примерно 5 сантиметров и хорошо утрамбуйте.
- В кастрюлю насыпьте мак, залейте 50 миллилитрами воды и варите 15 минут. Процедите мак и охладите.
- Для творожной массы соедините творог, яйца, ванильный сахар и сметану. Взбейте до однородности блендером. Добавьте крахмал, манку, мак и хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Влейте творожную массу на песочную основу и выпекайте примерно 1 – 1,5 часа. Оставьте сырник в форме до полного остывания.
- Из вишни уберите косточки и взбейте блендером до состояния пюре. Добавьте сахар, крахмал и перемешайте. Варите на среднем огне 1 – 2 минуты до загустения. Охладите до комнатной температуры и выложите на сырник. Отправьте в холодильник на 1 – 2 часа, а затем выньте из формы.