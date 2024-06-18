Вместо коржа будет печенье. Обязательно попробуйте – вкус вас приятно удивит.

Стоит попробовать Десерт, достойный королевского стола: готовим сырник с вишнями по рецепту Лилии Цвит

Ягодный десерт без выпекания

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку и выложите на дно формы толщиной примерно 1 сантиметр.
  2. Для крема соедините сметану, сгущенное молоко и растаявшее мороженое. Хорошо перемешайте и выложите на слой печенья.
  3. Сверху на крем положите любимые ягоды.
  4. Посыпьте снова слоем печенья и повторите действия – печенье, крем, ягоды. Сверху пирог посыпьте остатком печенья и по желанию задекорируйте.