Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський щодня займається спортом та намагається дотримуватися здорового харчування. Він зізнався, що у цей складний для кожного українця час, вирішив поділитися рецептом смачного, а головне поживного сніданку з яєць, овочів та хліба.

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Рецепт здорового сніданку з яйцями

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 3 сирих курячих яйця;

– 15 грамів вершкового масла;

– сіль;

– шматок цільнозернового хліба;

– оливкова олія;

– улюблена зелень;

– огірки;

– солодкий перець;

– сік лимона.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. Збризніть її олією та обсмажте хліб з обох сторін до золотистої скоринки.

Щоб приготувати американський скрембл змішайте вінчиком 3 яйця з сіллю, додайте 1 чайну ложку води або молока.

Поставте сковорідку на середній вогонь, розтопіть вершкове масло.

Вилийте на сковорідку яйця та чекайте поки вони тільки но почнуть "схоплюватись" і обережно, легкими рухами, перемішайте яйця від країв до центру. Ви отримаєте гарну, хвилясту суміш, надзвичайно ніжну та не засмажену, яка не повинна бути повністю готова.

Для приготування салату візьміть багато улюбленої зелені. За бажанням, наріжте свіжий огірок, солодкий перець, можна редиску. Перемішайте всі інгредієнти, заправте оливковою олією і додайте декілька крапель соку лимона. Сіль можна не додавати, але тут все за вашим бажанням.

Красиво викладіть салат на тарілку, збоку – тост та скрембл.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

В цей складний для кожного українця час важливо підтримувати режим: слідкувати за харчуванням, займатися спортом, зберігати спокій.

Тому я підтримую ініціативу unicef ukraine та з радістю ділюся власним здоровим сніданком. Впевнений, що їжа повинна бути корисною, смачною та візуально привабливою. В мене на сніданок - улюблений скрембл тост і свіжий салат. Готуйте для родини разом, з дітьми, станьте гарним прикладом для них та сформуйте корисні звички, що допоможуть зберегти здоров'я на довгі роки.

Скрембл тост та зелений салат

Інгредієнти:

Скрембл тост:

* 3 яйця

* 15 г вершкове масло

* сіль

* шматок цільнозернового хлібу

* трішечки оливкової олії

Салат:

* листя салату, кріп, петрушка та будь-яка інша зелень, бажано, сезонна

* огірки та перець

* оливкова олія

* сік лимона

Готуємо: Тост

Шматок цільнозернового хліба збризкуємо невеликою кількістю оливкової олії, швидко обсмажуємо на пательні з обох сторін.

Скрембл (американський)

* Змішуємо вінчиком 3 яйця з сіллю, додаємо 1 чайну ложку води (можна молока).

* Ставимо на середній вогонь пательню з антипригарним покриттям і розтоплюємо на ній шматочок вершкового масла, але не смажу.

* Виливаємо на пательню яйця та чекаємо поки вони тільки но почнуть «схоплюватись» і обережно, легкими рухами, перемішуємо яйця від країв до центру - отримуємо гарну, хвилясту суміш надзвичайно ніжну та не засмажену, яка не повинна бути повністю готова.

Салат. Змішуємо листя салату, багато кропу та петрушки. Як на мене, це дуже освіжає салат та ще й робить салат більш корисним. За бажанням, ріжемо свіжий огірок, перець, можна редис. Перемішуємо все, додаємо оливкову олію і декілька крапель соку лимона. Сіль можна не додавати, але тут все за вашим бажанням.

Подаємо красиво. Лайфхак: Спочатку салат. Завжди починайте трапезу з зелені та овочів, адже вони дуже корисні і часто ми про них просто забуваємо. Зберігайте рецепт та робіть власні дописи з улюбленими, здоровими сніданками.