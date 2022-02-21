Если вы поклонник авокадо и яиц, попробуйте приготовить вкусную закуску по этому рецепту. Вы будете приятно удивлены!

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Яйца фаршированные авокадо и беконом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 12


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Нарежьте бекон кубиками, авокадо почистите от кожуры и удалите косточку.
  1. Нагрейте сковородку на среднем огне. Добавьте бекон и готовьте до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите его на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.


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  1. Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 6 – 8 минут.
  1. Хорошо процедите и дайте остыть, прежде чем очистить. Разрежьте очищенные от скорлупы яйца пополам вдоль, выньте желтки.
  1. В небольшой миске разомните вилкой желтки и авокадо. Добавьте измельченную кинзу, лимонный сок и цедру лимона. Сдобрите солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Переложите начинку в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда". Выложите крем с авокадо на яйца, посыпьте беконом, луком и копченой паприкой.

Приятного аппетита!