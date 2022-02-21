Если вы поклонник авокадо и яиц, попробуйте приготовить вкусную закуску по этому рецепту. Вы будете приятно удивлены!
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Яйца фаршированные авокадо и беконом
- Время: 45 минут
- Порции: 12
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Нарежьте бекон кубиками, авокадо почистите от кожуры и удалите косточку.
- Нагрейте сковородку на среднем огне. Добавьте бекон и готовьте до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите его на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
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- Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 6 – 8 минут.
- Хорошо процедите и дайте остыть, прежде чем очистить. Разрежьте очищенные от скорлупы яйца пополам вдоль, выньте желтки.
- В небольшой миске разомните вилкой желтки и авокадо. Добавьте измельченную кинзу, лимонный сок и цедру лимона. Сдобрите солью и перцем.
Фото Damn delicious
- Переложите начинку в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда". Выложите крем с авокадо на яйца, посыпьте беконом, луком и копченой паприкой.
Приятного аппетита!