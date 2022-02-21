Якщо ви шанувальник авокадо та яєць, спробуйте приготувати смачну закуску за цим рецептом. Ви будете приємно здивовані!

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Яйця фаршировані авокадо та беконом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 12


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Наріжте бекон кубиками, авокадо почистіть від шкірки та видаліть кісточку.
  1. Нагрійте сковорідку на середньому вогні. Додайте бекон і готуйте до рум’яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть його на тарілку, застелену паперовими рушниками.

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  1. Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть 6 – 8 хвилин.
  1. Добре процідіть і дайте охолонути, перш ніж очистити. розріжте очищенні від шкарлупи яйця навпіл уздовж, вийміть жовтки.
  1. У невеликій мисці розімніть виделкою жовтки та авокадо. Додайте подрібнену кінзу, лимонний сік і цедру лимона. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Перекладіть начинку в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка". Відсадіть крем з авокадо на яйця, посипте беконом, цибулею та копченою паприкою.

Смачного!