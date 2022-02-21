Якщо ви шанувальник авокадо та яєць, спробуйте приготувати смачну закуску за цим рецептом. Ви будете приємно здивовані!
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Яйця фаршировані авокадо та беконом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 12
Фото Damn delicious
Приготування:
- Наріжте бекон кубиками, авокадо почистіть від шкірки та видаліть кісточку.
- Нагрійте сковорідку на середньому вогні. Додайте бекон і готуйте до рум’яної та хрусткої скоринки (6 – 8 хвилин). Перекладіть його на тарілку, застелену паперовими рушниками.
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- Помістіть яйця у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть 6 – 8 хвилин.
- Добре процідіть і дайте охолонути, перш ніж очистити. розріжте очищенні від шкарлупи яйця навпіл уздовж, вийміть жовтки.
- У невеликій мисці розімніть виделкою жовтки та авокадо. Додайте подрібнену кінзу, лимонний сік і цедру лимона. Присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Перекладіть начинку в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка". Відсадіть крем з авокадо на яйця, посипте беконом, цибулею та копченою паприкою.
Смачного!