Яйца с авокадо и беконом: так вы их еще не фаршировали

21 февраля 2022 , 10:23
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Источник:

Damn delicious

Отварные яйца с авокадо и хрустящими кусочками бекона – холодная закуска, которая взорвет ваши рецепторы. А еще это не только вкусно, но и легко. Кстати, вы можете приготовить их заранее.

Если вы поклонник авокадо и яиц, попробуйте приготовить вкусную закуску по этому рецепту. Вы будете приятно удивлены!

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Яйца фаршированные авокадо и беконом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 12


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 2 ломтика бекона;
– 6 больших яиц;
– 1 авокадо;
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев кинзы;
– 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;
– цедра 1 лимона;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки измельченного зеленого лука;
– 1/4 чайной ложки копченой паприки.

Приготовление:

  1. Нарежьте бекон кубиками, авокадо почистите от кожуры и удалите косточку.
  1. Нагрейте сковородку на среднем огне. Добавьте бекон и готовьте до румяной и хрустящей корочки (6 – 8 минут). Переложите его на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.


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  1. Поместите яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и варите 6 – 8 минут.
  1. Хорошо процедите и дайте остыть, прежде чем очистить. Разрежьте очищенные от скорлупы яйца пополам вдоль, выньте желтки.
  1. В небольшой миске разомните вилкой желтки и авокадо. Добавьте измельченную кинзу, лимонный сок и цедру лимона. Сдобрите солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Переложите начинку в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда". Выложите крем с авокадо на яйца, посыпьте беконом, луком и копченой паприкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак