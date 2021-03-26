Изысканное блюдо на завтрак – яйца Бенедикт понравится каждому.

Яйца Бенедикт – изысканное французское блюдо для завтрака. Удивите своих родных и приготовьте им завтрак ресторанного уровня.

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На приготовление двух порций вам потребуется всего 15 минут, а результат поразит ваши вкусовые рецепторы.

Рецепт яиц Бенедикт

Ингредиенты:

– 50 г бекона;

– 1 ст. л белого винного уксуса;

– 1 луковица;

– 50 г сливочного масла;

– 2 ломтика тостового хлеба;

– 2 яйца;

Для соуса Голландез:

– 1 ч. л воды;

– 1 ст. л лимонного сока;

– 65г сливочного масла;

– 3 желтка.