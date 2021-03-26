Яйца Бенедикт на завтрак: вкусный рецепт изысканного блюда
Изысканное блюдо на завтрак – яйца Бенедикт понравится каждому.
Источник:24 канал
Яйца Бенедикт – изысканное французское блюдо для завтрака. Удивите своих родных и приготовьте им завтрак ресторанного уровня.
Читайте также Рецепт бельгийских вафель дома
На приготовление двух порций вам потребуется всего 15 минут, а результат поразит ваши вкусовые рецепторы.
Рецепт яиц Бенедикт
- Помойте лук, снимите с него шелуху. Разрежьте лук на две половинки и мелко нарежьте. Бекон нужно нарезать небольшими брусочками.
- Подготовьте кастрюлю с водой для приготовления яйца пашот, налейте в воду уксус и поставьте на слабый огонь. Размешайте воду ложкой, чтобы образовалась воронка.
- Деликатно разбейте яйцо в воронку, перемешайте по краям, чтобы закрутить яйцо, но при этом не повредить его.
- Варите яйцо 3 минуты и достаньте из воды. Выложите яйцо пашот на плотное бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага.
- Разогрейте сковородку, добавьте сливочного масла и поджарьте тосты с обеих сторон до золотой корочки. Готовые тосты просушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира.
- На этом же масле поджарьте лук и бекон.
- Для приготовления соуса подготовьте паровую баню, миска не должна касаться дном воды. Выложите в миску сливочное масло, растопите его и добавьте соли. Тщательно помойте яйца, разделите на белок и желток.
- Для соуса мы будем использовать только желтки. Слегка взбейте желтки вилкой и тонкой струйкой вливайте их в миску со сливочным маслом. Взбивайте массу венчиком и добавьте лимонный сок. Продолжайте перемешивать соус венчиком, снимите миску с водяной бани и перемешивайте еще несколько минут.
- Формуем яйцо Бенедикт: возьмите тарелку, в которой будете подавать блюдо, выложите на нее тост, затем бекон с луком.
- Осторожно выложите на бекон яйцо пашот и полейте соусом Голландез. Приятного аппетита!
Поделиться новостью