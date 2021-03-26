Вишукана страва на сніданок – яйця Бенедикт сподобається кожному.

Яйця Бенедикт – вишукана французька страва для сніданку. Здивуйте своїх рідних та приготуйте їм сніданок ресторанного рівня.

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На приготування двох порцій вам потрібно всього 15 хвилин, а результат вразить ваші смакові рецептори.

Рецепт яєць Бенедикт

Інгредієнти:

– 50 г бекону;

– 1 ст. л білого винного оцту;

– 1 цибулина;

– 50 г вершкового масла;

– 2 скибочки тостового хліба;

– 2 яйця;

Для соусу Голандез:

– 1 ч. л води;

– 1 ст. л лимонного соку;

– 65г вершкового масла;

– 3 жовтки.