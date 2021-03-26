Яйця Бенедикт на сніданок: смачний рецепт вишуканої страви
Вишукана страва на сніданок – яйця Бенедикт сподобається кожному.
Джерело:24 канал
Яйця Бенедикт – вишукана французька страва для сніданку. Здивуйте своїх рідних та приготуйте їм сніданок ресторанного рівня.
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На приготування двох порцій вам потрібно всього 15 хвилин, а результат вразить ваші смакові рецептори.
Рецепт яєць Бенедикт
- Помийте цибулю, зніміть з неї лушпиння. Розріжте цибулю на дві половинки та дрібно наріжте. Бекон потрібно нарізати невеликими брусочками.
- Підготуйте каструлю з водою для приготування яйця пашот, налийте в воду оцет та поставте на слабкий вогонь. Розмішайте воду ложкою, щоб утворилась воронка.
- Делікатно розбийте яйце в воронку, перемішайте по краях, щоб закрутити яйце, але при цьому не пошкодити його.
- Варіть яйце 3 хвилини та дістаньте з води. Викладіть яйце пашот на щільний паперовий рушник, щоб вбралася зайва волога.
- Розігрійте сковорідку, додайте вершкового масла та підсмажте тости з обох сторін до золотої скоринки. Готові тости просушіть паперовим рушником, щоб позбутись зайвого жиру.
- На цьому ж маслі підсмажте цибулю та бекон.
- Для приготування соусу підготуйте парову баню, миска не повинна торкатись дном води. Викладіть в миску вершкове масло, розтопіть його та додайте солі. Ретельно помийте яйця, розділіть на білок і жовток.
- Для соусу ми використовуватимемо тільки жовтки. Легенько збийте жовтки виделкою та тоненькою цівкою вливайте їх в миску з вершковим маслом. Збивайте масу вінчиком та додайте лимонний сік. Продовжуйте перемішувати соус вінчиком, зніміть миску з водяної бані та перемішуйте ще кілька хвилин.
- Формуємо яйце Бенедикт: візьміть тарілку, в якій будете подавати страву, викладіть на неї тост, потім бекон з цибулею.
- Обережно викладіть на бекон яйце пашот та полийте соусом Голандез. Смачного!
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