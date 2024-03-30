Легендарные яйца с хреном: простой рецепт идеальной закуски на Пасху

30 марта 2024, 01:10
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Источник:

dobrovolskyi_hchef

На Пасху на многих праздничных столах есть яйца с хреном. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый.

Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт.

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Яйца с хреном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яиц, сваренных вкрутую;
– 20 – 30 граммов масла;
– 2 столовые ложки тертого белого хрена;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 0,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам.
  2. На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
  3. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
  4. Тушите, помешивая, до загустения.
  5. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.
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Автор: Ольга Котів