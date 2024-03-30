Легендарные яйца с хреном: простой рецепт идеальной закуски на Пасху
30 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:dobrovolskyi_hchef
На Пасху на многих праздничных столах есть яйца с хреном. Они готовятся очень просто, а вкус имеют незабываемый.
Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт.
Будет вкусно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"
Яйца с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 5
– 5 яиц, сваренных вкрутую;
– 20 – 30 граммов масла;
– 2 столовые ложки тертого белого хрена;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 0,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовление:
- Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам.
- На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
- Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
- Тушите, помешивая, до загустения.
- Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.