Хрін додасть страві пікантності. Обов'язково збережіть цей простий рецепт.
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Яйця з хріном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
- На пательню покладіть масло. Коли воно розтане, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
- Додайте сметану, перемішайте. Всипте сіль, цукор та влийте оцет.
- Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
- Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.