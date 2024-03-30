Хрін додасть страві пікантності. Обов'язково збережіть цей простий рецепт.

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Яйця з хріном

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
  2. На пательню покладіть масло. Коли воно розтане, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
  3. Додайте сметану, перемішайте. Всипте сіль, цукор та влийте оцет.
  4. Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
  5. Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.