Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт.

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Яйца с хреном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам.
  2. На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
  3. Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
  4. Тушите, помешивая, до загустения.
  5. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.