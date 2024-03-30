Хрен придаст блюду пикантности. Обязательно сохраните этот простой рецепт.
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Яйца с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Отваренные вкрутую яйца почистите и разрежьте пополам.
- На сковороду положите масло. Когда оно растает, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
- Добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
- Тушите, помешивая, до загустения.
- Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.