Легендарная закуска во все времена: готовим фантастические яйца с хреном
28 апреля 2024, 14:30Читати новину українською
Источник:dobrovolskyi_hchef
Ни один праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Попытайтесь приготовить их с хреном.
Эта аппетитная закуска понравится многим. Так что обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Яйца с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 5
– 5 яиц, сваренных вкрутую;
– 20 – 30 грамм масла;
– 2 столовые ложки тертого белого хрена;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 0,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовление:
- Отваренные вкрутую яйца почистьте и разрежьте пополам.
- На сковороду положите масло, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
- Влейте сметану и перемешайте. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
- Тушите, помешивая, до загустения.
- Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.