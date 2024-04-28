Легендарная закуска во все времена: готовим фантастические яйца с хреном

28 апреля 2024, 14:30
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Источник:

dobrovolskyi_hchef

Ни один праздничный стол не обходится без фаршированных яиц. Попытайтесь приготовить их с хреном.

Эта аппетитная закуска понравится многим. Так что обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Яйца с хреном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яиц, сваренных вкрутую;
– 20 – 30 грамм масла;
– 2 столовые ложки тертого белого хрена;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 0,5 столовой ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Отваренные вкрутую яйца почистьте и разрежьте пополам.
  2. На сковороду положите масло, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
  3. Влейте сметану и перемешайте. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
  4. Тушите, помешивая, до загустения.
  5. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.
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Автор: Ольга Котів