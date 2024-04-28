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Яйця з хріном
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
- На пательню покладіть масло, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
- Влийте сметану та перемішайте. Потім всипте сіль, цукор та влийте оцет.
- Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
- Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.