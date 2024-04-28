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Яйця з хріном

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 яєць, зварених на круто;

– 20 – 30 грамів масла;

– 2 столові ложки тертого білого хріну;

– 2 столові ложки сметани;

– 0,5 столової ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту.

Приготування:

Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл. На пательню покладіть масло, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин. Влийте сметану та перемішайте. Потім всипте сіль, цукор та влийте оцет. Тушкуйте, помішуючи, до загустіння. Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.

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