Ця апетитна закуска сподобається багатьом. Тож обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Яйця з хріном

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Відварені на круто яйця почистьте та розріжте навпіл.
  2. На пательню покладіть масло, додайте хрін та тушкуйте на слабкому вогні кілька хвилин.
  3. Влийте сметану та перемішайте. Потім всипте сіль, цукор та влийте оцет.
  4. Тушкуйте, помішуючи, до загустіння.
  5. Викладіть соус на яйця та прикрасьте подрібненою зеленню.