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Яйца с хреном
- Время: 20 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Отваренные вкрутую яйца почистьте и разрежьте пополам.
- На сковороду положите масло, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
- Влейте сметану и перемешайте. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
- Тушите, помешивая, до загустения.
- Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.