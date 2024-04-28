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Яйца с хреном

  • Время: 20 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Отваренные вкрутую яйца почистьте и разрежьте пополам.
  2. На сковороду положите масло, добавьте хрен и тушите на слабом огне несколько минут.
  3. Влейте сметану и перемешайте. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
  4. Тушите, помешивая, до загустения.
  5. Выложите соус на яйца и украсьте измельченной зеленью.