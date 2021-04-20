Яйца кокот с копченым лососем и щавелем: рецепт от Ольги Мартыновской
Если хотите удивить своих родных изысканным блюдом. Приготовьте яйца кокот с копченым лососем и щавелем по рецепту Ольги Мартыновской.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм оригинальным рецептом – яйца кокот с копченым лососем и щавелем.
Французское блюдо обычно подают перед основным блюдам или на завтрак. Оно готовится на водяной бане с разнообразной начинкой с добавлением яиц, которое запекается в маленьких формах (кокотницах) в духовке, а потом в них подается.
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Яйца кокот с копченым лососем и щавелем
- Для приготовления тщательно помойте щавель, измельчите ножом. На сковороде с оливковым маслом пассируйте несколько минут. Оставьте для охлаждения.
- В миске соедините щавель со сметаной, добавьте лимонный сок, соль, перец. Выложите начинку на дно формы.
- В каждую форму вбейте по одному яйцу, закройте фольгой.
- Формы поставьте на противень в миску с кипяченой водой (почти до верха форм).
- Разогрейте духовку до температуры 160-180 градусов, отправьте запекаться в течение 15 минут до готовности. Достаньте из духовки, уберите фольгу.
- Добавьте несколько листьев щавеля и кусочки копченого лосося.
- Подавайте с гренками из черного или белого хлеба. Приятного аппетита!
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