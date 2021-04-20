Если хотите удивить своих родных изысканным блюдом. Приготовьте яйца кокот с копченым лососем и щавелем по рецепту Ольги Мартыновской.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками в инстаграм оригинальным рецептом – яйца кокот с копченым лососем и щавелем.

Французское блюдо обычно подают перед основным блюдам или на завтрак. Оно готовится на водяной бане с разнообразной начинкой с добавлением яиц, которое запекается в маленьких формах (кокотницах) в духовке, а потом в них подается.

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Яйца кокот с копченым лососем и щавелем

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 120 граммов копченого лосося;

– пучок молодого щавеля;

– сок половины лимона;

– 4 столовые ложки сметаны 15-20%;

– оливковое масло;

– соль;

– перец.