Овочевий салат з тунцем: рецепт від Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками рецептом улюбленого салату та ідеальної заправки. Обов'язково спробуйте.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська розповідає, що весною включає до свого раціону більше салатів і рибу, замість м'яса та поділилась порадами щодо приготування соусу до овочевого салату.
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Рецепт салату
- Для приготування салату ретельно помийте овочі.
- Зелене цибулю, базилік, подрібніть ножем.
- Томати чері, наріжте скибочками.
- Якщо обираєте перець бейбі, помийте, почистіть, обсмажте на грилі чи пательні; якщо великі або капі — відправте запікатись у духовку протягом 15-20 хвилин при температурі 170-180 градусів, почистіть від шкурки та наріжте невеликими скибочками.
- У миску викладіть листя салату, цибулю, базилік, томати, перець, оливки, консервований тунець, змастіть соусом.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Для приготування соусу Ольга Мартиновська рекомендує комбінувати, експериментувати зі різноманітними смаками та заправляти салат перед подачею.
Заправка — суто ваша імпровізація. Чаклуйте, куштуйте та не бійтеся експериментувати. Рекомендую поливати салат перед самою подачею. Французи взагалі люблять ставити соус на стіл окремо. У такому випадку кожен сам вирішує, яку кількість заправки він хоче, — прокоментувала Ольга Мартиновська.
Для заправки комбінуйте:
– кисле (лимонний сік, фруктовий, винний чи бальзамічний оцет);
– жирне (улюблена олія або та, у якій був тунець);
– солодке (дрібка цукру чи меду);
– сіль (рызны види, обирайте на свій смак);
– гірчиця (найкраще обирайте лагідну, без домішок).
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