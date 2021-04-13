Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками рецептом улюбленого салату та ідеальної заправки. Обов'язково спробуйте.

Ольга Мартиновська розповідає, що весною включає до свого раціону більше салатів і рибу, замість м'яса та поділилась порадами щодо приготування соусу до овочевого салату.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– листя салату (маленький ромен, радічіо);

– зелена цибуля (шніт);

– базилік;

– консервований тунець шматочками в олії;

– солодкий перець

– томати чері;

– оливки без кісточок.

– сіль.

Для приготування салату ретельно помийте овочі. Зелене цибулю, базилік, подрібніть ножем. Томати чері, наріжте скибочками. Якщо обираєте перець бейбі, помийте, почистіть, обсмажте на грилі чи пательні; якщо великі або капі — відправте запікатись у духовку протягом 15-20 хвилин при температурі 170-180 градусів, почистіть від шкурки та наріжте невеликими скибочками. У миску викладіть листя салату, цибулю, базилік, томати, перець, оливки, консервований тунець, змастіть соусом. Викладіть на тарілку. Смачного!

Для приготування соусу Ольга Мартиновська рекомендує комбінувати, експериментувати зі різноманітними смаками та заправляти салат перед подачею.

Заправка — суто ваша імпровізація. Чаклуйте, куштуйте та не бійтеся експериментувати. Рекомендую поливати салат перед самою подачею. Французи взагалі люблять ставити соус на стіл окремо. У такому випадку кожен сам вирішує, яку кількість заправки він хоче, — прокоментувала Ольга Мартиновська.

Для заправки комбінуйте:

– кисле (лимонний сік, фруктовий, винний чи бальзамічний оцет);

– жирне (улюблена олія або та, у якій був тунець);

– солодке (дрібка цукру чи меду);

– сіль (рызны види, обирайте на свій смак);

– гірчиця (найкраще обирайте лагідну, без домішок).

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