Якщо бажаєте вразити своїх рідних вишуканою стравою. Приготуйте яйця кокот з копченим лососем та щавлем за рецептом Ольги Мартиновської.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф Професіонали" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом – яйця кокот з копченим лососем та щавлем.

Французьку страву зазвичай подають до основної страви або на сніданок. Її готують на водяній бані з різноманітною начинкою з додаванням яєць та запікають у маленьких формах (кокотницях) у духовці, а потім в них же подають.

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Яйця кокот з копченим лососем та щавлем

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 120 грамів копченого лосося;

– пучок молодого щавлю;

– сік половини лимона;

– 4 столові ложки сметани 15-20%;

– оливкова олія;

– сіль;

– перець.