Яйца на Пасху: три рецепта – один непревзойденный вкус

14 апреля 2024, 23:55
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Fajne gotowanie

Пасха – это время готовить известные на весь мир традиционные блюда. Одним из самых ярких и распространенных символов этого праздника являются яйца.

Пасха ассоциируется с семейными собраниями и праздничными столами, на которых красуются традиционные пасхальные яйца. Одним из популярных и любимых блюд является фаршированные яйца, но также их можно подавать и с соусом.

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Яйца в горчичном соусе

  • Время: 25 минут
  • Порций: 5

Невероятный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 100 грамм лука (1 средняя штука);
– 200 грамм сливок 30%;
– 20 грамм муки пшеничной;
– 100 грамм горчицы;
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Приготовление:

  1. Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле.
  2. Добавьте к нему пшеничную муку и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.
  3. В кастрюлю влейте сливки и 50 миллилитров воды и тщательно перемешайте.
  4. Постоянно помешивайте смесь до образования густого соуса.
  5. Добавьте горчицу и укроп, приправьте солью и перцем.
  6. Сварите яйца вкрутую.
  7. Очистите и разрежьте на половинки.
  8. Выложите на блюдо и полейте соусом.

Яйца с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций:4

Красивые на вид, непревзойденные на вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 80 грамм шампиньонов;
– 20 грамм лука репчатого;
– 5 миллилитров оливкового масла (1 чайная ложка).

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Залейте холодной водой и отставьте остывать.
  3. Грибы помойте, почистите и нарежьте пластинками.
  4. Лук измельчите и обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Добавьте грибы.
  5. Яйца почистите и разрежьте пополам.
  6. Выньте желтки и разомните их вилкой.
  7. Смешайте с грибами и луком со сковороды.
  8. Наполните белки начинкой

Яйца с майонезом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Неизменная классика / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 8 яиц;
– 200 грамм майонеза;
– 30 грамм укропа садового свежего;
– 30 грамм петрушки;
– 30 грамм зеленого лука.

Приготовление:

  1. Сварите вкрутую яйца.
  2. Почистите и разрежьте пополам.
  3. Вареные яйца украсьте майонезом.
  4. Приправьте солью и перцем.
  5. Измельчите зелень и посыпьте сверху.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська