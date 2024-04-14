Великдень асоціюється з родинними зібраннями та святковими столами, на яких красуються традиційні великодні яйця. Однією з популярних та улюблених страв є фаршировані яйця, але також їх можна подавати і з соусом.

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Яйця в гірчичному соусі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 5

Неймовірний смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 6 яєць;

– 100 грамів цибулі (1 середня штука);

– 200 грамів вершків 30%;

– 20 грамів борошна пшеничного;

– 100 грамів гірчиці;

– 30 грамів вершкового масла.

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Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі. Додайте до нього пшеничне борошно і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються. У каструлю влийте вершки і 50 мілілітрів води і ретельно перемішайте. Постійно помішуйте суміш до утворення густого соусу. Додайте гірчицю і кріп, приправте сіллю і перцем. Зваріть яйця на круто. Очистіть і розріжте на половинки. Викладіть на блюдо і полити соусом.

Яйця з грибами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій:4

Красиві на вигляд, неперевершені на смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 80 грамів печериць;

– 20 грамів цибулі ріпчастої;

– 5 мілілітрів оливкової олії (1 чайна ложка).

Приготування:

Зваріть яйця на круто. Залийте холодною водою і відставте остигати. Гриби помийте, почистіть і наріжте пластинками. Цибулю подрібніть і обсмажте на сковороді з оливковою олією. Додайте гриби. Яйця почистіть і розріжте навпіл. Вийміть жовтки і розімніть їх виделкою. Змішайте з грибами і цибулею зі сковороди. Наповніть білки начинкою

Яйця з майонезом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Незмінна класика / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 8 яєць;

– 200 грамів майонезу;

– 30 грамів кропу садового свіжого;

– 30 грамів петрушки;

– 30 грамів зеленої цибулі.

Приготування:

Зваріть на круто яйця. Почистіть і розріжте навпіл. Варені яйця прикрасьте майонезом. Приправте сіллю і перцем. Подрібніть зелень і посипте зверху.

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