Великдень асоціюється з родинними зібраннями та святковими столами, на яких красуються традиційні великодні яйця. Однією з популярних та улюблених страв є фаршировані яйця, але також їх можна подавати і з соусом.
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Яйця в гірчичному соусі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 5
Неймовірний смак / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі.
- Додайте до нього пшеничне борошно і перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються.
- У каструлю влийте вершки і 50 мілілітрів води і ретельно перемішайте.
- Постійно помішуйте суміш до утворення густого соусу.
- Додайте гірчицю і кріп, приправте сіллю і перцем.
- Зваріть яйця на круто.
- Очистіть і розріжте на половинки.
- Викладіть на блюдо і полити соусом.
Яйця з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
Красиві на вигляд, неперевершені на смак / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Зваріть яйця на круто.
- Залийте холодною водою і відставте остигати.
- Гриби помийте, почистіть і наріжте пластинками.
- Цибулю подрібніть і обсмажте на сковороді з оливковою олією. Додайте гриби.
- Яйця почистіть і розріжте навпіл.
- Вийміть жовтки і розімніть їх виделкою.
- Змішайте з грибами і цибулею зі сковороди.
- Наповніть білки начинкою
Яйця з майонезом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Незмінна класика / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Зваріть на круто яйця.
- Почистіть і розріжте навпіл.
- Варені яйця прикрасьте майонезом.
- Приправте сіллю і перцем.
- Подрібніть зелень і посипте зверху.