Пасха ассоциируется с семейными собраниями и праздничными столами, на которых красуются традиционные пасхальные яйца. Одним из популярных и любимых блюд является фаршированные яйца, но также их можно подавать и с соусом.
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Яйца в горчичном соусе
- Время: 25 минут
- Порций: 5
Невероятный вкус / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле.
- Добавьте к нему пшеничную муку и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.
- В кастрюлю влейте сливки и 50 миллилитров воды и тщательно перемешайте.
- Постоянно помешивайте смесь до образования густого соуса.
- Добавьте горчицу и укроп, приправьте солью и перцем.
- Сварите яйца вкрутую.
- Очистите и разрежьте на половинки.
- Выложите на блюдо и полейте соусом.
Яйца с грибами
- Время: 30 минут
- Порций:4
Красивые на вид, непревзойденные на вкус / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую.
- Залейте холодной водой и отставьте остывать.
- Грибы помойте, почистите и нарежьте пластинками.
- Лук измельчите и обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Добавьте грибы.
- Яйца почистите и разрежьте пополам.
- Выньте желтки и разомните их вилкой.
- Смешайте с грибами и луком со сковороды.
- Наполните белки начинкой
Яйца с майонезом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Неизменная классика / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Сварите вкрутую яйца.
- Почистите и разрежьте пополам.
- Вареные яйца украсьте майонезом.
- Приправьте солью и перцем.
- Измельчите зелень и посыпьте сверху.