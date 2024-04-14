Пасха ассоциируется с семейными собраниями и праздничными столами, на которых красуются традиционные пасхальные яйца. Одним из популярных и любимых блюд является фаршированные яйца, но также их можно подавать и с соусом.

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Яйца в горчичном соусе

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 5

Невероятный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 100 грамм лука (1 средняя штука);

– 200 грамм сливок 30%;

– 20 грамм муки пшеничной;

– 100 грамм горчицы;

– 30 грамм сливочного масла.

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Приготовление:

Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле. Добавьте к нему пшеничную муку и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся. В кастрюлю влейте сливки и 50 миллилитров воды и тщательно перемешайте. Постоянно помешивайте смесь до образования густого соуса. Добавьте горчицу и укроп, приправьте солью и перцем. Сварите яйца вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки. Выложите на блюдо и полейте соусом.

Яйца с грибами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций:4

Красивые на вид, непревзойденные на вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 80 грамм шампиньонов;

– 20 грамм лука репчатого;

– 5 миллилитров оливкового масла (1 чайная ложка).

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Залейте холодной водой и отставьте остывать. Грибы помойте, почистите и нарежьте пластинками. Лук измельчите и обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Добавьте грибы. Яйца почистите и разрежьте пополам. Выньте желтки и разомните их вилкой. Смешайте с грибами и луком со сковороды. Наполните белки начинкой

Яйца с майонезом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Неизменная классика / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 200 грамм майонеза;

– 30 грамм укропа садового свежего;

– 30 грамм петрушки;

– 30 грамм зеленого лука.

Приготовление:

Сварите вкрутую яйца. Почистите и разрежьте пополам. Вареные яйца украсьте майонезом. Приправьте солью и перцем. Измельчите зелень и посыпьте сверху.

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