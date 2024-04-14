Пасха ассоциируется с семейными собраниями и праздничными столами, на которых красуются традиционные пасхальные яйца. Одним из популярных и любимых блюд является фаршированные яйца, но также их можно подавать и с соусом.

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Яйца в горчичном соусе

  • Время: 25 минут
  • Порций: 5

Яйца на ПасхуНевероятный вкус / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на сливочном масле.
  2. Добавьте к нему пшеничную муку и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.
  3. В кастрюлю влейте сливки и 50 миллилитров воды и тщательно перемешайте.
  4. Постоянно помешивайте смесь до образования густого соуса.
  5. Добавьте горчицу и укроп, приправьте солью и перцем.
  6. Сварите яйца вкрутую.
  7. Очистите и разрежьте на половинки.
  8. Выложите на блюдо и полейте соусом.

Яйца с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций:4

Красивые на вид, непревзойденные на вкус / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую.
  2. Залейте холодной водой и отставьте остывать.
  3. Грибы помойте, почистите и нарежьте пластинками.
  4. Лук измельчите и обжарьте на сковороде с оливковым маслом. Добавьте грибы.
  5. Яйца почистите и разрежьте пополам.
  6. Выньте желтки и разомните их вилкой.
  7. Смешайте с грибами и луком со сковороды.
  8. Наполните белки начинкой

Яйца с майонезом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Яйца на ПасхуНеизменная классика / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Сварите вкрутую яйца.
  2. Почистите и разрежьте пополам.
  3. Вареные яйца украсьте майонезом.
  4. Приправьте солью и перцем.
  5. Измельчите зелень и посыпьте сверху.