Кусочек осени у вас на тарелке: пошаговый рецепт яблочного тарта
1 ноября 2023, 10:12Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Осень – это время, когда сады покрываются палитрой оттенков, а на кухне начинают царить запахи свежих сезонных фруктов. Среди этой феерии вкусов и ароматов яблоки занимают особое место.
Яблочный тарт – это сочетание легкого, хрустящего основания и ароматных тающих во рту яблок. Это непревзойденный десерт для любого вкуса и случая.
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Рецепт яблочного тарта
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 500 грамм муки;
– 200 грамм сахара;
– 200 грамм масла;
– 3 яйца;
– 120 грамм сливок;
– 5 больших яблок;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– корица по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и уложите в кухонный комбайн.
- К маслу добавить муку, 100 г сахара, яйца и сливки.
- Измельчите до рассыпчатого состояния.
- Если нет комбайна, сделайте все это руками.
- Выложите заготовку на стол и замесите гладкое тесто.
- Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики.
- Сбрызните лимонным соком и перемешайте.
- Добавьте корицу и 100 грамм сахара.
- Отрежьте 1/4 теста и раскатайте.
- Выложите тесто на противень, а в него поместите яблоки.
- Используйте оставшееся тесто, чтобы создать шахматный узор поверх теста.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
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