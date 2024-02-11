Вкусный привет из Японии: быстрый рецепт свинины с грибами, который разорвал тикток
11 февраля 2024, 14:45Читати новину українською
Источник:rikochan_japan
Японские блюда совсем не такие сложные, как могут казаться. В частности, эта простая жареная свинина с грибами.
Это блюдо понравится многим. Грибы можно использовать любые, но с шиитаке будет аутентичнее.
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Жареная свинина с грибами шиитаке
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 200 граммов грибов шиитаке;
– 500 граммов свинины;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки мирина;
– соль, перец, сушеный чеснок, зеленый лук по вкусу.
Приготовление:
- Шиитаке и зеленый лук измельчите в отдельные тарелки.
- Нарежьте свинину тонкими кусочками
- Для соуса соедините соевый соус, мирин, соль, перец и сухой чеснок.
- Обжарьте свинину почти до готовности, затем добавьте грибы шиитаке и жарьте на медленном огне еще 5 минут, помешивая.
- Добавьте соус, перемешайте и жарьте еще 3 минуты.
- Готовое блюдо украсьте зеленым луком.