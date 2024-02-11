Вкусный привет из Японии: быстрый рецепт свинины с грибами, который разорвал тикток

11 февраля 2024, 14:45
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Источник:

rikochan_japan

Японские блюда совсем не такие сложные, как могут казаться. В частности, эта простая жареная свинина с грибами.

Это блюдо понравится многим. Грибы можно использовать любые, но с шиитаке будет аутентичнее.

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Жареная свинина с грибами шиитаке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов грибов шиитаке;
– 500 граммов свинины;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки мирина;
– соль, перец, сушеный чеснок, зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

  1. Шиитаке и зеленый лук измельчите в отдельные тарелки.
  2. Нарежьте свинину тонкими кусочками
  3. Для соуса соедините соевый соус, мирин, соль, перец и сухой чеснок.
  4. Обжарьте свинину почти до готовности, затем добавьте грибы шиитаке и жарьте на медленном огне еще 5 минут, помешивая.
  5. Добавьте соус, перемешайте и жарьте еще 3 минуты.
  6. Готовое блюдо украсьте зеленым луком.
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Автор: Ольга Котів