Ця страва сподобається багатьом. Гриби можна використовувати будь-які, але з шиїтаке буде автентичніше.
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Смажена свинина з грибами шиїтаке
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Шиїтаке і зелену цибулю подрібніть в окремі тарілки.
- Наріжте свинину тонкими шматочками
- Для соусу з'єднайте соєвий соус, мірин, сіль, перець та сухий часник.
- Обсмажте свинину майже до готовності, потім додайте гриби шиїтаке і смажте на повільному вогні ще 5 хвилин, помішуючи.
- Додайте соус, перемішайте та смажте ще 3 хвилини.
- Готову страву прикрасьте зеленою цибулею.