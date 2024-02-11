Это блюдо понравится многим. Грибы можно использовать любые, но с шиитаке будет аутентичнее.

Будет вкусно Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой

Жареная свинина с грибами шиитаке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Шиитаке и зеленый лук измельчите в отдельные тарелки.
  2. Нарежьте свинину тонкими кусочками
  3. Для соуса соедините соевый соус, мирин, соль, перец и сухой чеснок.
  4. Обжарьте свинину почти до готовности, затем добавьте грибы шиитаке и жарьте на медленном огне еще 5 минут, помешивая.
  5. Добавьте соус, перемешайте и жарьте еще 3 минуты.
  6. Готовое блюдо украсьте зеленым луком.