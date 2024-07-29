Блюдо, разорвавшее сеть: учимся готовить самые пухлые японские оладьи, которые удивят всех
29 июля 2024, 13:53Читати новину українською
Источник:Shuba
Японские оладьи всегда невероятно пышные и вкусные. Обязательно попробуйте их приготовить.
Такое блюдо порадует любого. Оно идеально подойдет для завтрака.
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Японские оладьи
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 50 граммов муки;
– 55 граммов сахара;
– 3 белка;
– 2 желтки;
– 25 миллилитров молока 2,5%;
– 0,5 чайной ложки экстракта ванили;
– 150 миллилитров воды.
Приготовление:
- В большой миске взбейте желтки с молоком и ванильным экстрактом. Всыпьте муку и перемешивайте до однородности.
- В отдельной миске взбейте белки с сахаром до пышности. Соедините яичные смеси и осторожно перемешайте, чтобы не потерять объем.
- Нагрейте глубокую сковороду и смажьте ее дно маслом. Столовой ложкой выложите три порции теста.
- Только выложите, положите еще по одной столовой ложке теста сверху на каждую оладью. Добавьте в сковороду 1 – 2 чайные ложки воды. Накройте крышкой и жарьте 2 минуты на минимальном огне.
- Далее выложите на каждую из оладий еще по ложке теста. Снова добавьте 1 – 2 чайные ложки воды, накройте крышкой и готовьте еще 2 – 3 минуты.
- Очень осторожно переверните оладьи. Снова добавьте 1 – 2 чайные ложки воды, накройте крышкой и готовьте их еще 3 минуты.