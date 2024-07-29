Така страва потішить будь-кого. Вона ідеально підійде для сніданку.

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Японські оладки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У великій мисці збийте жовтки з молоком і ванільним екстрактом. Всипте борошно і перемішуйте до однорідності.
  2. В окремій мисці збийте білки із цукром до пишності. З'єднайте яєчні суміші та обережно перемішайте, щоб не втратити об'єм.
  3. Нагрійте глибоку пательню і змастіть її дно маслом. Столовою ложкою викладіть три порції тіста.
  4. Щойно викладете, викладіть ще по одній столовій ложці тіста зверху на кожну оладку. Додайте у пательню 1 – 2 чайні ложки води. Накрийте кришкою і смажте 2 хвилини на мінімальному вогні.
  5. Далі викладіть на кожну з оладок ще по ложці тіста. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
  6. Дуже обережно переверніть оладки. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте їх ще 3 хвилини.