Така страва потішить будь-кого. Вона ідеально підійде для сніданку.
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Японські оладки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У великій мисці збийте жовтки з молоком і ванільним екстрактом. Всипте борошно і перемішуйте до однорідності.
- В окремій мисці збийте білки із цукром до пишності. З'єднайте яєчні суміші та обережно перемішайте, щоб не втратити об'єм.
- Нагрійте глибоку пательню і змастіть її дно маслом. Столовою ложкою викладіть три порції тіста.
- Щойно викладете, викладіть ще по одній столовій ложці тіста зверху на кожну оладку. Додайте у пательню 1 – 2 чайні ложки води. Накрийте кришкою і смажте 2 хвилини на мінімальному вогні.
- Далі викладіть на кожну з оладок ще по ложці тіста. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Дуже обережно переверніть оладки. Знову додайте 1 – 2 чайні ложки води, накрийте кришкою і готуйте їх ще 3 хвилини.