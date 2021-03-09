Неймовірно смачний пиріг з картоплі та гречки чудово підійде для посту. Ми впевнені, що цей пиріг занурить вас у спогади з дитинства, адже нам так любили його готувати наші бабусі.

Гречаний пиріг на Галичині називають – яворівським. Він надзвичайно смачний та ситний. Під час посту його готують зі смаженою цибулькою, а у святкові дні додають ще шкварки та рясно поливають сметаною. Читайте також Шоколадні пряники за рецептом кондитерки Лізи Глінської Як приготувати яворівський пиріг Інгредієнти для тіста:

– 30 г свіжих дріжджів;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– 500 г борошна;

– дрібка солі;

– цукор на ваш смак;

– 250 мл теплої води;

– 2 жовтки.

Для начинки:

– 1 склянка гречки;

– 6 картоплин;

– 2 цибулини;

– соняшникова олія для смаження;

– 3 зубчики часнику. Для приготування дріжджового тіста посипте дріжджі цукром, дайте розійтися. З борошна, теплої води, дріжджів, дрібки солі, цукру і 1 жовтка замісіть некруте тісто, додайте олію та ще раз ретельно вимісіть тісто, щоб воно ввібрало жир. Покладіть готове тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце, щоб воно підросло. Поки тісто підростає, готуємо начинку для пирога. Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть в соленій воді до готовності та охолодіть. Промийте та відваріть гречку в підсоленій воді до готовності. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки. З’єднайте підсмажену цибулю з картоплею та гречкою, додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте масу. За бажанням можна додати спецій. Розкатайте тісто, викладіть в форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте силіконовою лопаткою або ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защепіть краї пирога. Збийте виделкою жовток з водою та змастіть ним тісто. Випікайте пісний гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!