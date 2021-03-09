Шоколадные пряники по рецепту кондитера Лизы Глинской
Невероятно вкусные шоколадные пряники по рецепту известной украинской кондитера Лизы Глинской понравятся даже самым требовательным гурманам.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Шоколадные пряники обожают дети. Их можно давать малышам с собой в школу или брать на работу к чаю.
Читайте также Рецепт десерта Три молока от Владимира Троцкого
Кондитер Лиза Глинская уверяет, что собственноручно приготовленные шоколадные пряники вкуснее магазинных, а к процессу приготовления вы смело можете привлечь детей.
Как приготовить шоколадные пряники
- Вылейте молоко в кастрюлю, добавьте пряности и мед – перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте к смеси молока и пряностей. Прогрейте молоко на среднем огне до образования пара.
- В большой миске соедините 1 часть муки и сахар перемешайте.
- При постоянном помешивании муки венчиком вливайте горячее молоко. Оставьте однородную массу отдохнуть на несколько минут.
- Вторую часть муки соедините в отдельной миске с какао, содой и солью.
- К молочному тесту добавьте желтки и муку с какао. Вымешайте массу до однородного состояния силиконовой лопаткой.
- Посыпьте доску для раскатывания теста мукой и раскатайте его до толщины в 1 сантиметр. С помощью формы сердца или другой, которая есть в наличии вырежьте из теста пряники.
- Выпекайте пряники в разогретой духовке до 180 градусов с конвекцией 10 минут.
- Смешайте до однородной консистенции все ингредиенты для айсинга и покройте им пряники.
- Оставьте пряники высохнуть при комнатной температуре на 12 – 14 часов. Приятного аппетита!
Как приготовить шоколадные пряники – рецепт с видео:
Поделиться новостью