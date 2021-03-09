Невероятно вкусные шоколадные пряники по рецепту известной украинской кондитера Лизы Глинской понравятся даже самым требовательным гурманам.

Шоколадные пряники обожают дети. Их можно давать малышам с собой в школу или брать на работу к чаю.

Читайте также Рецепт десерта Три молока от Владимира Троцкого

Кондитер Лиза Глинская уверяет, что собственноручно приготовленные шоколадные пряники вкуснее магазинных, а к процессу приготовления вы смело можете привлечь детей.

Как приготовить шоколадные пряники

Ингредиенты:

– 200 мл молока;

– 50 г меда;

– 20 г сливочного масла;

– 1 ч. л корицы;

– 1 ч. л имбиря;

– 1/3 ч. л мускатного ореха;

– 100 г муки (1 часть);

– 200 г сахара;

– 40 г желтков;

– 250 г муки (2 часть);

– 60 г какао-порошка;

– 7 г соды;

– щепотка соли.

Для айсинга:

– 60 г белка;

– 250 г сахарной пудры;

– 1 ч. л лимонного сока.

Вылейте молоко в кастрюлю, добавьте пряности и мед – перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте к смеси молока и пряностей. Прогрейте молоко на среднем огне до образования пара. В большой миске соедините 1 часть муки и сахар перемешайте. При постоянном помешивании муки венчиком вливайте горячее молоко. Оставьте однородную массу отдохнуть на несколько минут. Вторую часть муки соедините в отдельной миске с какао, содой и солью. К молочному тесту добавьте желтки и муку с какао. Вымешайте массу до однородного состояния силиконовой лопаткой. Посыпьте доску для раскатывания теста мукой и раскатайте его до толщины в 1 сантиметр. С помощью формы сердца или другой, которая есть в наличии вырежьте из теста пряники. Выпекайте пряники в разогретой духовке до 180 градусов с конвекцией 10 минут. Смешайте до однородной консистенции все ингредиенты для айсинга и покройте им пряники. Оставьте пряники высохнуть при комнатной температуре на 12 – 14 часов. Приятного аппетита!

Как приготовить шоколадные пряники – рецепт с видео: